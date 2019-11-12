Похитил шесть миллионов долларов: в Киеве задержали киберпреступника [ Редактировать ]
В Киеве поймали опасного иностранного киберпреступника, который находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Мужчину разыскивали за кражу нескольких миллионов долларов со счетов американских банков.
"Расследование по преступной деятельности 32-летнего иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками ФБР и Службы расследований финансовых преступлений США. Мужчина был объявлен в розыск за совершение преступлений в сфере незаконного доступа к банковским счетам. Среди прочего его подозревают в похищении 6 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Днепре банда напала на женщину и ограбила заправку, а также в Киеве мужчина ограбил и изнасиловал студентку.
по теме
Под Днепром мужчина зверски расправился с пенсионеркой
Мужчина зверски поиздевался над пенсионеркой
В Киеве буйно зацвели сакуры (фото)
На бульваре Верховной Рады неожиданно расцвели сакуры
В Киеве жестоко расстреляли мужчину
В результате стрельбы мужчина получил два проникающих ранения в область груди
"Вы все сгорите": в Киеве безумец поджег себя в зале автоматов
Во вторник, 12 ноября, в Киеве на улице Попудренко, 9а случилось происшествие
PlayStation 4 Pro: в новом трейлере показали затопленный Киев
Компания Sony выпустила совместный трейлер PlayStation 4 Pro и Death Standing