В Киеве поймали опасного иностранного киберпреступника, который находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину разыскивали за кражу нескольких миллионов долларов со счетов американских банков.

"Расследование по преступной деятельности 32-летнего иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками ФБР и Службы расследований финансовых преступлений США. Мужчина был объявлен в розыск за совершение преступлений в сфере незаконного доступа к банковским счетам. Среди прочего его подозревают в похищении 6 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.