У київському метрополітені нові правила проїзду. Їх напереодні затвердили депутати столичної міськради. Тож у київському метро, зокрема, заборонено: жебракувати, розклеювати рекламу, агітувати і здійснювати підприємницьку діяльність; а ще - гучно вмикати музику і грати на музичних інструментах.

Перевозити спортивне спорядження, приміром, лижі, санки, ковзани та велосипеди можна лише в чохлах. Це стосується також садового інвентаря, саджанців та риболовних знарядь. У підземці не можна пересуватися на самокатах, роликах та скейтах. Заборонили вхід у метро босоніж або у спідній білизні.