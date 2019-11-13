У київському метрополітені змінилися правила проїзду [ Редактировать ]
У київському метрополітені нові правила проїзду. Їх напереодні затвердили депутати столичної міськради. Тож у київському метро, зокрема, заборонено: жебракувати, розклеювати рекламу, агітувати і здійснювати підприємницьку діяльність; а ще - гучно вмикати музику і грати на музичних інструментах.
Перевозити спортивне спорядження, приміром, лижі, санки, ковзани та велосипеди можна лише в чохлах. Це стосується також садового інвентаря, саджанців та риболовних знарядь. У підземці не можна пересуватися на самокатах, роликах та скейтах. Заборонили вхід у метро босоніж або у спідній білизні.
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