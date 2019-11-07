"Кожа да кости": Лобода ошарашила худобой [ Редактировать ]
Известная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно шокировала провокационной позой, удивила поклонников новым фото. Так, звезда опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором показалась фанатам очень худой.
"Не могу сказать, что я люблю осень. Холодно", - подписала публикацию Света.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Новое фото повергло фанатов в настоящий шок. Многие из них удивились, почему звезда настолько похудела, а некоторые заметили, что ее волосы утеряли былой объем и предположили, что артистка носит парик.
"Хватит худеть", "Кожа до кости", "Унылая", "Без парика", - написали юзеры соцсети.
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк заинтриговала фанатов, а Слава из "НеАнгелов" показала архивное фото до пластики.
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