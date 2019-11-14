Все предпосылки для "нормандской встречи" выполнены - Пристайко [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все предпосылки для "нормандской встречи" выполнены, но дату еще выбирают. Об этом он заявил на брифинге с коллегой из Австрии Александром Шалленбергом, передает "РБК-Украина".
Он отметил, что позиция российской стороны говорит, что она готовится к встрече.
"Нормандская дата сейчас обсуждается. Позиция российской стороны говорит, что она готовится к встрече. Но для даты, у нас должна быть более точная информация. По меньшей мере выполнены все предпосылки для встречи. Мы ищем лучшие даты и место, где будет проведено мероприятие", - сказал он .
Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".
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