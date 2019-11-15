Втрати на сході. Минулої доби загинув український військовий, - повідомили у штабі. Загалом, за добу 15 ворожих атак. Окупанти гатили із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Від обстрілу Кам'янки на Донеччині постраждав і житловий сектор. Там почалася пожежа в дачному районі - вщент знищено двоповерховий будинок.

Сьогодні найманці атакували поблизу Новолуганського, застосували гранатомети.