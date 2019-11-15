У Кам'янці від ворожого обстрілу постраждав житловий сектор [ Редактировать ]
Втрати на сході. Минулої доби загинув український військовий, - повідомили у штабі. Загалом, за добу 15 ворожих атак. Окупанти гатили із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Від обстрілу Кам'янки на Донеччині постраждав і житловий сектор. Там почалася пожежа в дачному районі - вщент знищено двоповерховий будинок.
Сьогодні найманці атакували поблизу Новолуганського, застосували гранатомети.
по теме
На Луганщині не вщухають ворожі обстріли
У степу лунають звуки канонади - жодного дня без ворожих обстрілів. Буває, що російські найманці стріляють менше, утім, цілковитої тиші солдати тут не пам'ятають
На Донбасі не припиняються ворожі провокації
За місцем розведення військ пильнують спостерігачі ОБСЄ - там панує тиша, а от на сусідніх ділянках кількість ворожих провокацій зросла
ЗСУ понесли втрати на Донбасі
Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Луганського, Майорська, Авдіївки та селищ Приазов'я
Під Мар'їнкою активізувалися ворожі снайпери
Лінія розмежування розділяє місто навпіл. Небезпека зачаїлася близько. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги - саме тут найчастіше ховаються "очі" супротивника
Бойовики застосували на Донбасі заборонену Мінськом зброю
Бойовики атакували наші позиції із заборонених Мінськом мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та БМП