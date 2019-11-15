Вогонь і вода в центрі Києва. Ще два тижні тому від пожежі тут довелося рятувати історичну будівлю. Полум'я охопило горішні поверхи, а вода, якою його гасили, завдала шкоди помешканням нижче. Тож уже пів місяця, як люди сподіваються на ремонт державним коштом. Та поки що - дарма. Чи дочекаються - намагалася з'ясувати Анастасія Старовойт.

"Все мокре, все тече. Обої позлітали, повипадали. Вода прямо от зараз вже пройшло два тижні - паркет, бачте, ще мокрий".

У такому стані Микола застав свою квартиру після пожежі, яка сталася два тижні тому. У ніч проти першого листопада в середмісті столиці спалахнув багатоквартирний будинок. Майже вщент вигоріли дах і квартири на останньому поверсі. А от розташовані під ними - аж до першого поверху залило водою.

"Пожежу гасили - комунікації не виключили, служби не приїхали. Пожежні о другій годині поїхали, потім з цих аварійних труб, що там пошкодились під час пожежі - вода лилася десь ще до години 10-ї ранку. Ви можете собі представити, скільки тут води налилося з центрального водопроводу", - говорить Микола, мешканець будинку.

Воду люди вичерпали і взялися самотужки розбирати згарище. За два тижні, попри низку звернень у різні інстанції - допомогти так ніхто й не спромігся.

"Очевидно, что за период больше 10 дней можно было бы уже расчистить эту крышу, продумать временное накрытие, продумать технологию, по которой будет восстанавливаться крыша в этом году, в следующем - этой информации конкретно нет. Это все расплывчато. Как обычно ЖЭК, управляющая компании профессионально "соскальзывают", - говорить Ігор Болотов, мешканець будинку.

Наразі з усіх благ цивілізації після пожежі - лиш електрика. Мешканці, які лишилися без даху над головою, змушені жити в родичів або винаймати житло. І паралельно самотужки відновлювати будівлю.

"Мы самостоятельно пригласили специализированную компанию по кровле, которая произвела уже обмеры, произвела обследования и будет давать предложения по восстановлению кровли", - говорить Ігор Болотов, мешканець будинку.

Скільки на це знадобиться часу і грошей - люди поки що не знають. Чи допоможе ЖЕК - теж невідомо. Нам із цим запитаннями там порадили прийти - у приймальний день.

Чекати чергових відписок люди не збираються. А за вкладені кошти - вимагатимуть компенсації через суд.