Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, который предусматривает отмену государственных монополии на производство спирта.

"За" проголосовали 293 депутата.

Законопроект предусматривает изменения в закон "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" об отмене государственной монополии на производство спирта начиная с 1 января 2020 года.

Предполагается, что до 1 января 2022 года импортировать спирт этиловый, спирт этиловый ректифицированный виноградный, спирт этиловый ректифицированный плодовый смогут только уполномоченные на это правительством государственные предприятия.

Раньше сообщалось о том, что "слуга народа" исключила двух депутатов. А также Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".