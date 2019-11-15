Депутаты поддержали законопроект об отмене госмонополий на производство спирта [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, который предусматривает отмену государственных монополии на производство спирта.
"За" проголосовали 293 депутата.
Законопроект предусматривает изменения в закон "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" об отмене государственной монополии на производство спирта начиная с 1 января 2020 года.
Предполагается, что до 1 января 2022 года импортировать спирт этиловый, спирт этиловый ректифицированный виноградный, спирт этиловый ректифицированный плодовый смогут только уполномоченные на это правительством государственные предприятия.
Раньше сообщалось о том, что "слуга народа" исключила двух депутатов. А также Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
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