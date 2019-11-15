В Запорожье случилось серьезное ЧП. Стало известно, что мужчина напал на подростка в местной маршрутке. Так, злоумышленника приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По предварительной информации, гражданин Азербайджана, угрожая ножом в маршрутке, приказал подростку отдать мобильный телефон. Несовершеннолетний парень подчинился и отдал технику.

Дело рассматривал Октябрьский районный суд. Злоумышленник получил наказание за разбой - его приговорили к 5-ти годам лишения свободы

Ранее сообщалось, что в троллейбусе мужчины устроили зверскую резню, а также под Киевом женщина едва не зарезала мужа.