Многие люди, которые следят за своей фигурой, интересуются, какие продукты будут полезными в их рационе. Так, диетологи рассказали о продуктах питания, которые ускоряют метаболизм.

Так, например, употребление зеленого чая увеличивает расход энергии на пять процентов, а это в свою очередь способствует борьбе с лишним весом и ожирением. Полезными будут и сваренные вкрутую яйца. Отмечается, что одно такое содержит около 6,29 грамм белка.

В дополнение к этому утверждается, что богатые протеином продукты значительно увеличивают термический эффект пищи, то есть калории, потраченные на переваривание.

Также пользу для ускорения метаболизма принесет употребление имбиря, чечевицы, перца чили, семечек льна, кофе, бразильских орехов, брокколи и темно-зеленых листовых овощей.

Ранее сообщалось, какие продукты помогают снять тошноту, а также какие десерты восстанавливают нервные клетки.