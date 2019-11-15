Взрывы в Балаклее: Гончарук заявил о срочной проверке [ Редактировать ]
В пятницу, 15 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук инициировал срочную проверку из-за взрывов в Балаклее. об этом сообщается на Facebook.
Глава правительства заверил, что местным жителям и объектам инфраструктуры в Балаклее ничего не грозит, а хранилища боеприпасов в безопасности.
"Соболезнования семьям двух погибших военнослужащих в результате чрезвычайной ситуации в Балаклее. По фактам этой трагедии поручаю срочно начать проверку. Всем раненым в результате происшествия предоставляется неотложная медицинская помощь", - написал Гончарук.
Напомним, ранее, 3 мая на территории 65-го арсенала в Балаклее начался пожар. Возникло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Городские власти Балаклеи сразу же попросили жителей забрать детей из школ и детских садов. Затем военные склады тушили авиацией.
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