"А чего без пива": Никитюк разозлила пользователей [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно озадачила фанатов позой, опубликовала новый снимок в необычной шляпке. Сейчас звезда находится в Чехии. Соответствующую публикацию она сделала в своем Instagram.
"А чего без пива", "Какая-то дурацкая шляпа", "Хоть в шляпе, хоть без, а Тернополь лезет со всех щелей", - комментировали пользователи в сети.
Ранее мы писали о том, что Лобода заинтриговала фанатов новым фото, а также Тина Кароль шокировала неожиданным образом.
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