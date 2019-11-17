Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно озадачила фанатов позой, опубликовала новый снимок в необычной шляпке. Сейчас звезда находится в Чехии. Соответствующую публикацию она сделала в своем Instagram.

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"А чего без пива", "Какая-то дурацкая шляпа", "Хоть в шляпе, хоть без, а Тернополь лезет со всех щелей", - комментировали пользователи в сети.

Ранее мы писали о том, что Лобода заинтриговала фанатов новым фото, а также Тина Кароль шокировала неожиданным образом.