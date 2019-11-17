Сльози щастя. Сьогодні у світі відзначають День передчасно народжених дітей. І напередодні Кропивницький перинатальний центр відвідали батьки з малюками, які народилися з критичною масою тіла. Аби подякувати за порятунок. Зворушливі історії - у нашому сюжеті.

Братики Ілля та Ярослав на руках у мами та бабусі - усміхнені й допитливі. А ще у квітні цього року їхнє життя було під загрозою.

"Народилися на 36 неділі з вагою 2500 і 1310, зараз ми вже 9300 і 7 кг. Страшно було, страшно було, було багато переживань, но зараз одні тільки позитивні емоції", - говорить Ірина Орловська, мати Іллі та Ярослава.

"Зараз ми тільки радіємо, кожній їх усмішці, кожним те що вони радують, буває заходиш вранці , а на тебе дивляться два таких янголятка і день вже починається з позитиву", - говорить Світлана Тимощук, бабуся Іллі та Ярослава.

З'явитися на світ цим малюкам допомогла лікарка-акушерка Валентина Степанівна. У професії вже понад тридцять років. Каже, раніше передчасно народжені малюки мали невеликі шанси вижити.

"Без апаратуры , без медикаментозной подготовки, без помощи госсударства это все бы просто не состоялось бы. Я давно работаю и я сталкивалась с этим раньше они не могли выжыть , они умирали просто, это была такая печаль, такая тоска, а сейчас вот сердце радуется, слезы на галазах", - говорить Валентина Сорочан, завідувачка відділення невиношування Кіровоградської обласної лікарні.

За цей рік у Кропивницькому перинатальному центрі з'явилось більш як пів сотні поспішайок. І майже всі вони сьогодні здорові й веселі малюки. Безцінний шанс на життя - такі діти отримали сім років тому, коли на базі обласної лікарні створили сучасний перинатальний центр - на той час перший в Україні.

"Створення перинатальних центрів це дуже правильне було рішення, тому що у нас дуже великий був відсоток дитячої смертності і наша Кіровоградська область була лідером в цих цифрах і по материнській смертності і по дитячій смертності, тому первий перинатальний центр і був відкритий іменно в Кіровоградській області", - говорить Лариса Андрєєва, головний лікар Кіровоградської обласної лікарні.

На свято поспішайок у перинатальному центрі зібралося понад тридцять дітей з родинами. Їх тут розважали, частували. І всі разом раділи життю.

А найсолодшим подарунком для поспішайок та їхніх батьків став святковий торт.