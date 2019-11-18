Совсем скоро в Украине будут отмечать День достоинства и свободы - праздник, который был приурочен двум революциям в Украине - Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Ежегодно День достоинства и свободы украинцы отмечают 21 ноября. Дата выбрана не спроста. Это годовщина начала Евромайдана.

Цель введения памятной даты - утверждение в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века.

Традиционно 21 ноября люди поминают погибших во время Революции Достоинства, приносят цветы и лампадки к памятным местам, организуют выставки и акции. В частности, в этот день происходит поминальный молебен и возложение цветов на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

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