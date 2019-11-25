Аварія за участі Миколи Кулеби: стан чиновника покращився [ Редактировать ]
Стан уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби, який напередодні з дітьми потрапив у ДТП - покращився. Але він досі у реанімації. Постраждали також двоє його синів. Один з них все ще у важкому стані, він без свідомості.
Аварія сталася в селищі Чабани під Києвом. На відео з камер спостереження видно, як машина, якою керував Кулеба, виїхала на перехрестя на червоне світло. У машину посадовця врізався мікроавтобус "Фольксваген". Його водій теж травмований.
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