Стан уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби, який напередодні з дітьми потрапив у ДТП - покращився. Але він досі у реанімації. Постраждали також двоє його синів. Один з них все ще у важкому стані, він без свідомості.

Аварія сталася в селищі Чабани під Києвом. На відео з камер спостереження видно, як машина, якою керував Кулеба, виїхала на перехрестя на червоне світло. У машину посадовця врізався мікроавтобус "Фольксваген". Його водій теж травмований.