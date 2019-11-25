На 43-м году ушел из жизни знаменитый спортсмен, бывший полузащитник "Олимпика" Дмитрий Логвинов, сообщает "Сегодня".

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Известно, что футболист долгое время боролся с тяжелой болезнью. Экс-полузащитник донецкого "Олимпика" Дмитрий Логвинов скончался накануне матча с "Карпатами".

Также Логвинов выступал за "Металлист", СКА "Хабаровск", "Подолье", "Гелиос" и ряд других клубов.

Ранее сообщалось, что умер знаменитый режиссер.