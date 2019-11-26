Муж Заворотнюк решился на развод [ Редактировать ]
Известная актриса Анастасии Заворотнюк разводится с мужем. Об этом сообщила помощница Петра Чернышева.
Петр Чернышев удалил все фото со своей женой из своего аккаунта в Instagram. Но, как выяснилось, у спортсмена вообще нету соцсетей. Об этом заявила директор 48-летней Анастасии Заворотнюк Марина Потапова.
"Поведение Чернышева заставило думать о самом худшем. Однако теперь выяснилось, что сам Петр никаких фотографий не удалял, а его подставили люди, которые вели аккаунт в Instagram от его имени", - говорят в окружении актрисы.
Родные Заворотнюк опровергли информацию о разводе. По их словам, эти слухи не имеют никакого отношения к правде.
Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
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