Известная актриса Анастасии Заворотнюк разводится с мужем. Об этом сообщила помощница Петра Чернышева.

Петр Чернышев удалил все фото со своей женой из своего аккаунта в Instagram. Но, как выяснилось, у спортсмена вообще нету соцсетей. Об этом заявила директор 48-летней Анастасии Заворотнюк Марина Потапова.

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"Поведение Чернышева заставило думать о самом худшем. Однако теперь выяснилось, что сам Петр никаких фотографий не удалял, а его подставили люди, которые вели аккаунт в Instagram от его имени", - говорят в окружении актрисы.

Родные Заворотнюк опровергли информацию о разводе. По их словам, эти слухи не имеют никакого отношения к правде.

Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.