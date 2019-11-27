В среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины на заседании выделил более 200 млн гривен на зарплаты медикам и учителям.

Об этом сообщил Алексей Гончаренко, народный депутат от партии "Европейская солидарность".

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По его словам, правительство выделило и распределило 203 млн стабилизационной дотации между областями.

Это является одним из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам.

Ранее мы писали о том, что зарплаты в Украине будут расти на 2 тысячи в год.