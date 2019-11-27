Медикам и учителям дадут 200 млн [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, Кабинет министров Украины на заседании выделил более 200 млн гривен на зарплаты медикам и учителям.
Об этом сообщил Алексей Гончаренко, народный депутат от партии "Европейская солидарность".
По его словам, правительство выделило и распределило 203 млн стабилизационной дотации между областями.
Это является одним из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам.
Ранее мы писали о том, что зарплаты в Украине будут расти на 2 тысячи в год.
по теме
Зарплаты депутатов должны быть выше - Разумков
В среду, 20 ноября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что по его мнению, зарплата депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен
Борги по зарплатам та скорочення штату: Юрій Бойко обурений наслідками провальної медреформи в Україні
Щоб дізнатись про болючі для медиків питання в лікарню завітав народний депутат та співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко
Украинцы получат страховую цену на газ
С 1 января 2020 года Кабинет министров планирует утвердить страховую цену на газ для населения
Кабмин просит внести изменения в закон о ВАКС
В четверг, 21 ноября, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект
Ретроспективное изменение "зеленого тарифа" - нарушение закона и международных обязательств - эксперт
Председатель Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков заявил, что не может быть никакого ретроспективного снижения "зеленого тарифа"