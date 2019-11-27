Кот попал в "плен" новогодней елки (видео) [ Редактировать ]
Кот решил проверить новогоднюю елку, но застрял в ней. Об этом сообщает в Twitter пользовательница AlainaRene.
Владелица кота решила заснять это событие на видео. Домашний питомец не устоял перед упакованной елкой, забрался под сетку и оказался в "плену" у дерева.
"Мы вышли из дома на 20 минут за украшениями, а мой кот застрял на дереве", - написали под видео.
Новогодняя елка заинтересовала кота еще раньше, поэтому он и реши ее проверить.
We left the house for 20 minutes to get ornaments and my cat got stuck in the tree ... pic.twitter.com/6YC8b9PR5f— ❥laina (@AlainaRene) 26 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что парень посмотрел телевизор с матерью и умер.
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