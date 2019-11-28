Україна обурилась визнанням Криму Росією у Apple [ Редактировать ]
Посольство України у США звернулося до керівництва Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії. Про це повідомили в посольстві.
З цього приводу українські дипломати також звернулися і до Державного департаменту США. Нагадаю, у ЗМІ з'явилася інформація, що для користувачів, які заходять у додатки Apple Maps і "Погода" із Росії, півострів відображається як частина РФ.
А якщо зайти в ці додатки з інших країн, то належність Криму до будь-якої держави не уточнюється. У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували.
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