У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували

Посольство України у США звернулося до керівництва Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії. Про це повідомили в посольстві.

З цього приводу українські дипломати також звернулися і до Державного департаменту США. Нагадаю, у ЗМІ з'явилася інформація, що для користувачів, які заходять у додатки Apple Maps і "Погода" із Росії, півострів відображається як частина РФ.

А якщо зайти в ці додатки з інших країн, то належність Криму до будь-якої держави не уточнюється. У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували.