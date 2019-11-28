Лунный гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В пятницу, 29 ноября, будет хороший день для кардинальных изменений. Луна будет пребывать в знаке Козерог. Представителям этого знака зодиака будет несказанно везти. В этот период нужно тщательно продумывать планы на будущее и обрисовывать будущее.
Быстро возникают новые связи и знакомства. Совместно с ростом Луны в этот период жизненная энергия также возрастает. Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего подводить итоги рабочей недели и освобождаться от всего ненужного.
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