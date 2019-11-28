Скільки коштує Моцарт? На що витратить свої мільйони британець, який днями зірвав джекпот? Та які нові подробиці пограбування століття у Дрездені? Про це та інше далі у нашому огляді .

У Техасі - масова евакуація. Більше, ніж 60 тисяч людей мусять покинути свої будинки через вибухи на хімзаводі. Йдеться про населення п'яти міст. Вогонь на заводі у місті Портнечес намагаються загасити вже 12 годин. Що саме вибухнуло і чому - досі невідомо. Постраждали трое співробітників. Вони були госпіталізовані з опіками і переломами. У сусідніх будинках вибито шибки.

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А в Каліфорнії на півдні штату місцевих мешканців масово евакуюють через лісові пожежі. Полум'я впритул наблизилося до Санта-Барбари. Під загрозою десятки тисяч будинків. У деяких районах відімкнули електрику. Якщо вогонь не вдасться загасити найближчим часом - все місто може бути знеструмлене.

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У льодовому полоні. На французькій станції в Антарктиді "застрягли" 42 члени екіпажу. Зламався криголам "L'Astrolabe", який мав доставити на станцію продовольство та замінити групу дослідників. За попередніми даними, у корабля пошкоджено гвинт. Допомогу французам вже запропонувала Австралія. Очікується, що корабель Aurora Australis прибуде в порт Хобарт, Тасманія, найближчими днями, а потім вирушить до Антарктиди на початку грудня, щоб повернути дослідників додому.

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Небувала благодійність. Будівельник з Великої Британії, що виграв 100 мільйонів фунтів в лотерею, поділиться виграшем із односельцями. Про це щасливчик заявив під час вечірки на честь своєї перемоги. Скільки саме роздасть - не уточнив. Нагадаю, два дні тому 42-річний Стів Томсон виграв у лотерею "Euromillions". Нинішній джекпот став 9-тим за розміром в історії в країні. Попри виграш, каже британець, роботу залишати не збирається. Серед найперших планів - купівля нового будинку.

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Вдалий аукціон. За чотири мільйони доларів пустили з молотка портрет Моцарта у Парижі. Кінцева ціна картини перевищила очікувану майже у чотири рази. На полотні зображено 13-річного композитора, який грає на клавесині. Картину написав італійський художник у 1770 році, після того як відвідав концерт Моцарта. Хто став новим власником портрета - невідомо.

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Зухвале пограбування. У Німеччині оприлюднили детальний список речей, викрадених з музею у Дрездені. Грабіжники поцупили 12 ювелірних виробів, кілька дорогоцінних гудзиків для спідниць і прикрашену діамантами шпагу. Серед цих предметів - коштовності 18-го століття, еполет з рідкісним діамантом - вартістю майже 10 мільйонів євро, та зірка польського Ордена Білого Орла. Загальну ж вартість вкраденого фахівці оцінюють в 1 мільярд євро. Пограбування сталося 25 листопада. Злочинці проникли у музей Зелене склепіння підпаливши електрощит, аби знеструмити будівлю.

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Кава дорожчає. За даними Форбс, протягом останнього місяця біржові ціни на неї повсюди зросли майже на чверть. Нині фунт кави продають за 1 долар і 15 центів. Усе - через неврожай у Гондурасі. Утім, на попит це вплине навряд чи - кажуть експерти. Щодня у всьому світі споживачі випивають у середньому два мільярди чашок напою.