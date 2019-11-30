Все мечтают об ослепительной голливудской улыбке, однако иногда мы сталкиваемся с разными неприятностями, такими как желтение зубов. Медики рассказывают, что желтый оттенок зубов не во всех случаях последствие курения или злоупотребления кофе. Причин такого явления может быть великое множество.

Специалисты говорят, что есть несколько врожденных заболеваний, которые вызывают дефекты эмали или дантину, что приводит к постепенному приобретению желтого оттенка зубами. Также на цвет зубов могут влиять нарушения работы щитовидной железы и секреции тиреоидных гормонов.

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К тому же, пигменты, содержащиеся в некоторых блюдах и напитках, могут проникнуть через поры эмали в более глубокие ткани наших зубов. Так, например, кофе, черный чай или зеленый чай, который содержит пигменты, вызывающие пожелтение зубов. Влияет на цвет эмали и красное вино.

Как бы это ни было странным, желтый оттенок зубам придают и некоторые препараты, в том числе и гигиенические ополаскиватели для полости рта. В состав некоторых пломб входит серебряная амальгама, а она может со временем распределяться тканью зуба и изменять его цвет. Неблагоприятно на цвет эмали действует и удаление нерва зуба - после этого он может потемнеть.

К еще одному фактору нарушения цвета зубной эмали относится повреждение кровеносных сосудов внутри зуба при различных травмах. Также негативно на белизне зубов сказывается возраст человека - с годами зубы приобретают желтый оттенок - это естественный процесс.

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