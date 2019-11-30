В субботу, 30 ноября, стало известно, что президента США Дональда Трампа официально пригласили на слушания относительно его импичмента. Кроме самого президента или вместо него его интересы может представлять адвокат. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте комитета Палаты представителей Конгресса США.

Юридический комитет попросил Дональда Трампа до 6 декабря дать ответ относительно его участия или адвоката в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства.

Письмо Трампу направил председатель юридического комитета, демократ от штата Нью-Йорк Джерролд Надлер. Там указаны привилегии, предоставленные во время импичмента. Также письмо было направлено члену судебного рейтинга Палаты представителей Дагу Коллинзу.

Воспользоваться этими привилегиями Трамп и Коллинз могут не позднее 6 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о реакции американцев на его импичмент.