Какие продукты нужно есть при простуде [ Редактировать ]
Болезнь требует не только правильного лечения, но и соответствующего рациона питания. В нем должны присутствовать нужные витамины и другие компоненты, которые борются с болезнями. Медики назвали список продуктов, которые следует употреблять при простуде.
В случае возникновении бактериальных и вирусных инфекций происходит повышение общей температуры тела, а потому в этот период непременно необходимо правильно питаться, чтобы не допустить обезвоживания и истощения.
Врачи рекомендуют добавить в рацион много жидкости, отвар шиповника и кисломолочные продукты. Дневная норма воды в день составляет не менее двух литров. В качестве первого блюда стоит выбрать легкие супы на курином бульоне.
Что касается мяса, предпочтительнее остановиться на птице, хорошо сочетающейся с овощами, и лучше всего, если они будут зеленого цвета. Наиболее полезными при простуде фруктами являются яблоки, цитрусовые и бананы, а вот ягоды есть в это время вредно. Медицинские специалисты разрешают и десерты, а именно - мармелад и темный шоколад, однако употреблять их можно в небольшом количестве.
Ранее сообщалось, почему нельзя отказываться от сладкого, а также чем опасен кофе.
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