У Берлінському аеропорту застрягли українці [ Редактировать ]
Близько п'ятдесяти українців застрягли в Берліні. Пасажири не встигли на свої рейси в аеропорту Шенефілд через довжелезні черги на паспортному контролі.
Німецькі правоохоронці інформацію підтвердли, але зазначили, що мандрівників попереджали про необхідність з'явитися в аеропорт раніше. У ситуацію втрутилися українські дипломати. Їм вдалося домовитися про безкоштовне переоформлення квитків для українців на рейси в понеділок.
по теме
Приватизація аеропортів: парижани вийшли на протести
У Парижі знову протести. Цього разу містяни вийшли на вулиці висловитися проти планів із приватизації столичних аеропортів
У США сталася чергова масова стрілянина
Знову масова стрілянина у США. 11 людей поранено в туристичному кварталі Нового Орлеану
Підрив банкомата у Києві: поліція затримала грабіжників
Грабіжників, які, ймовірно, підірвали банкомат у Києві, затримано. Ними виявились іноземець і киянин, який раніше був засуджений за зберігання наркотиків
У Забайкаллі з шестиметрового мосту впав пасажирський автобус
Загинули 19 людей, ще 18 - у лікарнях. Автобус прямував зі Стрітенська до Чити
У Тунісі сталася жахлива аварія з туристичним автобусом
Там загинули 23 людини, ще 20 травмовано. Машина злетіла з траси в кювет і перекинулася