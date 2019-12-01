Близько п'ятдесяти українців застрягли в Берліні. Пасажири не встигли на свої рейси в аеропорту Шенефілд через довжелезні черги на паспортному контролі.

Німецькі правоохоронці інформацію підтвердли, але зазначили, що мандрівників попереджали про необхідність з'явитися в аеропорт раніше. У ситуацію втрутилися українські дипломати. Їм вдалося домовитися про безкоштовне переоформлення квитків для українців на рейси в понеділок.