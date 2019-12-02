Герцоги Кембриджские ошарашили поклонников выходкой [ Редактировать ]
Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в телевизионном шоу.
Они ранее никогда не участвовали в подобных шоу, но на этот раз нарушили свое правило и удивили поклонников. Герцоги поучаствовали в проекте Мэри Берри, и сами обратились к ведущей на счет съемки праздничного выпуска шоу.
"Я с удовольствием сфотографировала эту особую рождественскую вечеринку, которую устраивали герцог и герцогиня Кембриджские для персонала и волонтеров благотворительных организаций и организаций, которые будут работать в период Рождества. Это было великолепное мероприятие со вкусной едой", - поделилась впечатлениями ведущая Мэри Берри.
Раньше сообщалось о том, что Кейт Миддлтон осталась без "правой руки" . А также Меган Маркл подала в суд на известный таблоид.
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