Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в телевизионном шоу.

Они ранее никогда не участвовали в подобных шоу, но на этот раз нарушили свое правило и удивили поклонников. Герцоги поучаствовали в проекте Мэри Берри, и сами обратились к ведущей на счет съемки праздничного выпуска шоу.

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"Я с удовольствием сфотографировала эту особую рождественскую вечеринку, которую устраивали герцог и герцогиня Кембриджские для персонала и волонтеров благотворительных организаций и организаций, которые будут работать в период Рождества. Это было великолепное мероприятие со вкусной едой", - поделилась впечатлениями ведущая Мэри Берри.