Чеські ентузіасти реконструювали легендарну битву при Аустерліці. Під гуркіт гармат баталію відтворили на околицях міста Брно.

Саме там 2 грудня 1805 армія Наполеона розгромила союзні війська Австрії та Росії. Бій під Аустерліцем вважають однією з найяскравіших перемог Бонапарта.

"Відтворюючи битву під Аустерліцем, ми прагнемо допомогти людям зрозуміти історію. Хочемо показати, ким були ці люди, у що вони вірили. Ми не прославляємо війну і смерть. Радше віддаємо шану полеглим у бою. Минуле знати важливо, тому що це ключ до розуміння майбутнього", - говорить Марк Шнайдер, виконавець ролі Наполеона.