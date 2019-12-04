"Его мозги я собирала руками": жена Соболева рассказала жуткие детали [ Редактировать ]
Жена Вячеслава Соболева рассказала о том, как убили ее сына 1 декабря. Об этом она сообщила, когда вышла с мужем к журналистам после суда.
Инна рассказала, что они вышли из ресторана и сели в авто. Кроме маленького Саши в тот страшный день с ними была 10-летняя дочь.
"Я услышала выстрел и закричала мужу давить на газ, но, когда обернулась, увидела, что у моего ребенка нет полголовы", - рассказала женщина.
"Его мозги я собирала своими руками", - сказала мама и начала плакать.
Напомним, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм он скончался в "скорой".
По информации полиции, злоумышленник стрелял в депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева.
А также выяснилось, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.
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