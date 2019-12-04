В четверг, 5 декабря, будет критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям.

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Обострение конфликта и конфронтация не принесут пользы ни одной из сторон. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих рутинного исполнения.

В четверг, 5 декабря, категорически противопоказаны: злорадство и агрессия.

Что надеть? Красный цвет смело может присутствовать в элементах вашего костюма.

Аромат дня - аромат спелого яблока.

Талисманы - кремень, оникс, пирит. Металл - железо.

Что нужно есть? Продукты, соответствующие сегодняшнему рациону: любые фрукты и овощи, крупы, рыба и баранина.

Чем заняться дома? Обязательно проветривайте помещения.

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