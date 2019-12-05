Пожар в Одессе: сигналов о тревоге в колледже не было [ Редактировать ]
В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не было объявлено о тревоге во время пожара. Об этом сообщает "Думская".
"Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман. Девушки, которые вышли, начали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают:" Вы выходите? Вы где? ". Они говорят, что не было никакой тревоги", - призналась одна из студенток.
По словам свидетелей, дети звонили своим родственникам и близким из горящего здания, чтобы попрощаться.
Сотрудники и студенты колледжа отмечают, что руководство заведения в течение трех лет просило финансирования у Министерства образования для проведения ремонта, однако средства не поступали.
"Пожарная безопасность находилась в ужасном состоянии. Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственную лестницу, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно", - рассказала студентка колледжа.
Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.
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