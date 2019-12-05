Перехід на особистості. Дональд Трамп і його близькі ображені. На слуханнях щодо імпічменту потролили його сина. Що такого сказали свідки в "українській справі"? І чого в реакції президенської сім’ї більше емоцій чи все-таки розрахунку? Дмитро Анопченко про скандал довкола Трампа-молодшого.

Коли на слухання до конгресового юридичного комітету викликали четвірку нових свідків, цього разу не чиновників, а професорів конституційного права, журналісти зажурилися. Мовляв, ну що можуть сказати університетські викладачі. Максимум закони будуть тлумачити. Навряд чи від них варто чекати яскравих заяв. Але прорахувалися. Професор Карлан зі Стенфорда скористалась схожим звучанням слів в англійській мові і не втрималася від уїдливого жарту, говорячи про повноваження президента.

"Президент може назвати свого сина Бейрон, але не може зробити його бароном", - говорить Памела Карлан, професор Стендфордського університету.

Зал вибухнув сміхом. Але жарт явно був зайвим з огляду на американську традицію навіть у суперечці з найсерйознішими політичними противниками ніколи не згадувати дітей. Конгресмени-республіканці відреагували першими.

"Коли ви приплели сюди ім'я президентського сина, коли спробували трохи пожартувати, згадавши Бейрона Трампа, це не надало переконливості Вашим аргументам. Ви здаєтся жалюгідним. Це ніби ви атакуєте чиюсь сім'ю - підлітка, сина президента США", - говорить Метью Гаєц, конгресмен-республіканець.

Коли ці слова пролунали, Дональд Трамп з Меланією саме поверталися із саміту НАТО. Коли першій леді доповіли про жарт з приводу сина, вона миттєво відреагувала в Твіттері.

"Неповнолітня дитина має право на приватне життя і повинна бути поза політикою. Памело Карлан, Вам має бути соромно за Ваші принизливі й відверто упереджені плітки та ще й використання дитини для їх поширення".

Журналісти з прес-пулу Білого дому розповідають - Меланія розхвилювалася не дарма. Бейрон - складний підліток, важко переносить зайву увагу до себе і всі обмеження, через життя в Білому домі. І перша леді всіляко намагається захистити його від зайвої публічності. А тут раптом жорсткий троллінг хлопчика, та ще й у прямому ефірі. Твітт Меланії просто в залі зачитали. І розгублена професорка вирішила перепросити.

"Так, ваша правда, я не мала рації. Хотіла б, щоб і президент перепросив за те, що вчинив неправильно. Дуже шкодую, що я так висловилася".

Але вибачення допоможуть мало. Якщо Меланія щиро ображалася за сина, то прихильникам президента тепер вигідно скористатися цим прикладом і показати, що весь процес - є так само несправедливим, як несправедливі слова щодо сина глави держави. Тому злий жарт професора Карлан і їй, і демократам пригадають ще не раз. Аби викликати співчуття у виборців. І таким чином на громадську думку вплинути.