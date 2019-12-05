В Киеве полиция задержала опасную преступницу, которая хранила наркотики почти на полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного Национальной полиции.

Девушка находилась на учете наркозависимых, и получала по рецепту наркосодержащие лекарства, а потом перепродавала по завышенным ценам.

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"Подозреваемая находится на учете наркозависимых, а поэтому регулярно по рецептам получает наркосодержащие препараты. При этом полученные лекарства женщина не принимала, а перепродавала по завышенным ценам. Во время санкционированного обыска квартиры фигурантки правоохранители изъяли таблетки "трамадола", "бупреморфина", один килограмм марихуаны и 1,5 килограмма маковой соломки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, преступники спрятали наркотики на миллиард долларов в колонка.