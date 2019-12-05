Девушка хранила дома наркотики на полмиллиона гривен [ Редактировать ]
В Киеве полиция задержала опасную преступницу, которая хранила наркотики почти на полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного Национальной полиции.
Девушка находилась на учете наркозависимых, и получала по рецепту наркосодержащие лекарства, а потом перепродавала по завышенным ценам.
"Подозреваемая находится на учете наркозависимых, а поэтому регулярно по рецептам получает наркосодержащие препараты. При этом полученные лекарства женщина не принимала, а перепродавала по завышенным ценам. Во время санкционированного обыска квартиры фигурантки правоохранители изъяли таблетки "трамадола", "бупреморфина", один килограмм марихуаны и 1,5 килограмма маковой соломки", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, преступники спрятали наркотики на миллиард долларов в колонка.
по теме
Судно с 14 украинцами попало в жуткий шторм
У берегов Греции судно с украинцами попало в шторм
Дворник повесился в школе из-за коммуналки
В Черновцах школьный дворник покончил жизнь самоубийством
Елена Зеленская восхитила нарядом в Эстонии
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская отправилась с визитом в Эстонию
Водители устроили жестокую драку на проезжей части (видео)
В Киеве водители подрались на проезжей части