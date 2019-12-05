Чеський прем'єр Андрей Бабіш у центрі корупційного скандалу. Єврокомісія підготувала звіт, згідно з яким Бабіш, ймовірно, використував європейські субсидії на користь свого колишнього бізнесу. Чим це загрожує політику - розкаже Олена Абрамович.

Офіційно результати кількарічного розслідування щодо Чехії Єврокомісія поки не оприлюднила. Документ лише надіслали чеському уряду. І вже звідти він потрапив до рук журналістів. Висновки для прем'єра Бабіша невтішні. Його звинувачують у використанні європейських коштів на користь близьких до себе компаній. Сам Бабіш запевняє - це неправда, і в Брюсселі не тямлять, про що кажуть.

"Я вважаю це замовним розслідуванням. Європейська комісія немає таких компетенцій. Вони що володіють патентом на правду? Їм не варто братися за тлумачення чеських законів. Це не входить до їхніх обов'язків".

Мова про субсидії від ЄС для розвитку малого і середнього бізнесу. Як виявилось, Бабіш розподілив їх на підтримку групи компаній, засновником яких є він сам. Прем'єр стверджує, що передав бізнес трастовим фондам. Проте розслідування антикорупційної організації Transparency International вказує, що він досі залишається кінцевим бенефіціаром. Тому ЄС вимагатиме від Чехії повернути 17,5 мільйонів євро субсидій.

У медіа досі щось там розказують, ніби потрібно буде повертати гроші. Я переконаний, що нічого ми не повернемо. Я принципово відкидаю конфлікт інтересів. Я вважаю це абсурдом, і ми побачимо, як Чехія це доведе. Прийде час і ми прокоментуємо цю справу. Звіт не остаточний, з точки зору Чехії.

Єврокомісія ж іншої думки. Там запевнили - звіт завершили і уже передали до Праги англомовну версію.

"Звіт аудиторів - остаточний. Факти у ньому - затверджені. Наступний процедурний крок - ми маємо надати чеській владі версію чеською мовою. І тоді у них буде 2 місяці на пояснення, як вони збираються втілювати наші рекомендації.". - говорить Ерік Мамер, представник Єврокомісії.

А точніше - як повертатимуть неправомірно використані 17,5 мільйонів євро. Тим часом до Європейського суду надійшла скарга від чеських політиків. Вони вимагають змусити Європейську Раду заборонити Андрею Бабішу брати участь у переговорах щодо бюджету Європейського Союзу. Мовляв, не можна допускати до розподілу коштів того, хто має конфлікт інтересів.