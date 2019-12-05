Морепродукты - любимый деликатес многих людей. Такая еда богата не только изысканным вкусом, но полезными витаминами и минералами, жирными кислотами, которые положительно влияют на работу мозга, сердца и иммунитет.

Медики рассказали, о самых полезных видах морепродуктов, которые следует включить в свой рацион питания каждому.

Тунец. В нем содержится большое количество витаминов, фосфора и других полезных микроэлементов. Рыба станет полезной для работы мозга.

Сельдь Норск Деликатессе. Ее ловят строго с конца мая по конец июня в Северном море. В это время сельдь очень богата маслами.

Сибас и дорадо. Содержат большое количество жирных кислот типа Омега-3 и легкоусвояемый белок.

Морской гребешок. Содержит много аминокислот и микроэлементов. Моллюски легкие в приготовлении.

Креветка. В этом морепродукте есть много протеинов, которые очень полезны для здоровья человека. Креветки богаты на витамин Е и являются источником белка. Главное при употреблении креветок - не переедать.

Осьминог. Этот деликатес богат полезным белком. Его особенностью является приятный сладковатый вкус.

Лобстер. Богат протеином и минеральными солями, источник невредного холестерина.

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