Какие виды морепродуктов самые полезные [ Редактировать ]
Морепродукты - любимый деликатес многих людей. Такая еда богата не только изысканным вкусом, но полезными витаминами и минералами, жирными кислотами, которые положительно влияют на работу мозга, сердца и иммунитет.
Медики рассказали, о самых полезных видах морепродуктов, которые следует включить в свой рацион питания каждому.
Тунец. В нем содержится большое количество витаминов, фосфора и других полезных микроэлементов. Рыба станет полезной для работы мозга.
Сельдь Норск Деликатессе. Ее ловят строго с конца мая по конец июня в Северном море. В это время сельдь очень богата маслами.
Сибас и дорадо. Содержат большое количество жирных кислот типа Омега-3 и легкоусвояемый белок.
Морской гребешок. Содержит много аминокислот и микроэлементов. Моллюски легкие в приготовлении.
Креветка. В этом морепродукте есть много протеинов, которые очень полезны для здоровья человека. Креветки богаты на витамин Е и являются источником белка. Главное при употреблении креветок - не переедать.
Осьминог. Этот деликатес богат полезным белком. Его особенностью является приятный сладковатый вкус.
Лобстер. Богат протеином и минеральными солями, источник невредного холестерина.
Ранее сообщалось, какой напиток укрепляет здоровье сердца, а также чем полезно помело.
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