Кому нельзя есть мандарины [ Редактировать ]
Мандарины - популярный фрукт, особенно в холодное время года. Однако, не все знают о его противопоказаниях и, наоборот, положительном влиянии на организм. Так, специалисты рассказали о том, как нужно есть мандарины.
В сочном фрукте имеется большое количество веществ, подавляющих рост грибков, отмечено эффективное бактерицидное действие. В этом случае пищевые волокна, которые выводят холестерин, положительно влияют на желудочно-кишечный тракт.
Мандарины особенно полезно есть осенью и зимой, когда распространяются вирусные заболевания. Благодаря наличию бета-каротина усиливается работа иммунной системы, улучшается работа сердца из-за обилия калия. Наряду с этим, людям с повышенной кислотностью можно есть данный продукт в небольших количествах.
Не следует заваривать корочки, так как перед транспортировкой цитрусовые обрабатывают составами против грибков, которые могут нанести вред здоровью. Рекомендуется не пить свежевыжатый сок, а съедать плоды целиком, очистив от кожуры.
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