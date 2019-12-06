Кому нельзя пить чай [ Редактировать ]
Чай - любимый напиток многих людей, особенно в холодное время года. Однако, далеко не все знают о его противопоказаниях. Врачи рассказали, в каких случаях чай пагубно влияет на наше здоровье и кому вообще не стоит его употреблять в своем рационе.
Так, употребление чая стоит ограничить людям, которые страдают язвой желудка и двенадцатиперстной кишки (при обострении), а также тем, у кого повышенная кислотность желудка.
Кофеин, содержащийся в напитке, может спровоцировать головную боль и расстройство нервной системы. Крепкий чай вызывает учащенное сердцебиение и сильное выделение желудочного сока. Поэтому его не стоит пить тем, кто страдает гипертонической болезнью и атеросклерозом.
Зеленый чай тоже имеет противопоказания. Из-за его постоянного употребления в почках могут образовываться камни, так как он содержит большое количество оксалатов - солей щавелевой кислоты. Лимон и имбирь, конечно, сделают напиток вкуснее, однако они могут повредить людям с болезнями ЖКТ.
Чай с молоком лучше не пить людям, имеющим проблемы с желудком и кишечником. Дело в том, что молоко вызывает брожение, газообразование и дискомфорт. А травяные чаи могут быть опасны для аллергиков и для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.
Ранее сообщалось, кому нельзя есть лимон, а также почему нельзя есть красную икру.
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