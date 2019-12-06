Какие овощи нужно есть зимой [ Редактировать ]
Зимой не стоит отказывать себе в овощах, ведь это важный источник витаминов. Медики рассказали, какие сезонные продукты необходимо включить в свой рацион питания.
На самом деле, выбор достаточно велик: морковь, лук, сельдерей, редька дайкон, тыква, свекла, все виды капусты - синяя, белокочанная, пекинская, айсберг, брокколи, цветная, брюссельская. Также, полезны квашеные овощи,
морская капуста и водоросли.
Кроме того, диетологи напомнили о неоспоримой пользе жиров для организма. Это особо актуально в зимний период, ведь они непосредственно влияют на терморегуляцию.
Почему не стоит отказываться от жиров в рационе:
- жиры необходимы даже худеющему организму
- ожирение и атеросклероз сосудов провоцируют нарушения белкового обмена, а вовсе не жирового
- жиры помогают терморегуляции
- жиры "строят" клеточные мембраны, благодаря им клетки эластичные, прочные и пластичные
- красота кожи, волос и ногтей
- дефицит жиров может привести к нарушениям цикла и либидо у женщин ослабление иммунитета и депрессивные состояния
Ранее сообщалось, кому нельзя есть лимон, а также кому запрещается пить чай.
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