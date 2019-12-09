Главное следственное управление Национальной полиции Украины получило разрешение на доступ и изъятие документов, в том числе содержащих банковскую тайну, компаний "ЕРУ Трейдинг", "Нафтогаз Трейдинг" и "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в решениях, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Доступ получен в рамках расследования уголовного производства о завладении имуществом НАК "Нафтогаз Украины". Следователи считают, что документы помогут установить фактический размер нанесенного государству ущерба. Выяснилось, что дочернее предприятие "Нафтогаза" "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" продает газ частным трейдерам по цене ниже рыночной. В результате структуры государственного "Нафтогаза" терпят многомиллиардные убытки, в то время как негосударственные коммерческие предприятия получают такую же огромную прибыль.

Коррупционная схема выглядела так: сначала одна дочерняя компания "Нафтогаза" "Нафтогаз Трейдинг" продает "ЭРУ Трейдинг" ресурс по заниженной цене, а потом другая дочка "Нафтогаза" "Укртрансгаз" покупает его же, но уже по рыночной стоимости. В результате через ненужную прокладку в виде "ЭРУ Трейдинг" НАК государство теряло около 40 долларов на каждой тысяче кубометров. При этом в октябре 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" заключил с "Нафтогаз Трейдинг" рамочный договор купли-продажи природного газа на 85 миллиардов гривен. Таким образом, общий объем хищений может составить до 30 миллиардов гривен.

"ЭРУ Трейдинг", один самых больших оптовых поставщиков на рынке газа Украины, в первую очередь для государственного "Укртрансгаза", напрямую связан с Андреем Фаворовым - нынешним директором дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" в НАК "Нафтогаз Украины" и временно исполняющим обязанности главы правления акционерного общества "Укргазвидобування". Он является основателем "ЭРУ Трейдинг" и до февраля 2019 года был одним из ее бенефициаров. А ныне занимает высокие посты в обеих госкомпаниях, поставляющих ресурс "Нафтогаз Трейдинг", через который и расхищаются государственные средства.

Полиция ведет расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи - до 12 лет лишения свободы.