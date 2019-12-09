Студент выпал из окна общежития и вернулся праздновать день рождения [ Редактировать ]
В Днепре студент выпал из окна 9-го этажа общежития. Об этом сообщает "Информатор".
Парень упал на автомобиль, который припарковали возле общежития. После чего он встал и вернулся на празднование своего дня рождения.
Он потреблял наркотические вещества вовремя праздника, но решил залезть на окно в туалете и прыгнул вниз. Он погнул крышу и разбил лобовое стекло автомобиля.
После этого происшествия он успел нагрубить вахтерше, после чего упал и начал жаловаться на боль.
Ранее сообщалось, что в Днепре трагически скончался сторож, а также в Одессе поезд насмерть сбил велосипедиста.
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