"Нормандская встреча": появилась первая официальная информация [ Редактировать ]
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал обстановку и настроение на "нормандском саммите".
"Встречи с Путиным не было. По времени все сдвигается. Я не могу озвучить подробности переговоров. Но настроение рабочее", - сказал Тимошенко.
Напомним, Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.
После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
А также начало "нормандской встречи" перенесли во времени.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму.
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