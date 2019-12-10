У Новій Зеландії вшанували пам'ять загиблих внаслідок виверження вулкана на острові Вайт-Айленд. Він знаходиться приблизно за 50 кілометрів від східного узбережжя Північного острова країни.

Люди зносили до бухти Pilot Bay квіти та прапори країн, з яких були жертви. Нагадаю, внаслідок виверження вулкана на острові Вайт-Айленд щонайменше п'ятеро загинули, ще 20 постраждали. Вісьмох вважають зниклими безвісти.