Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр заявил, что Украина на" нормандской встрече" показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Он отметил, что не будет уступок территориями, интересами людей, целостностью страны.

Также он подчеркнул, что процесс не будет быстрым. Кроме того, есть большая вероятность срыва договоренностей на любом из этапов.

Загороднюк отметил, что на саммите была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является территориальная целостность Украины и принцип "безопасность, суверенитет и территориальная целостность - в первую очередь".

Напомним, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".

Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.

После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.

Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.

О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.

"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.