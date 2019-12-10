Допомогти тим, хто допомагає. Столичну мерію сьогодні пікетували лікарі швидкої допомоги. Медики вимагають підвищення зарплат та умов праці й нарікають на керівництво. Більше про проблеми медпрацівників - розкаже Ірина Розова.

А ще з мізерною зарплатнею. Попри це Олександр любить свою роботу і про негативні моменти говорить неохоче. Чоловік працює на швидкій в одному зі столичних відділень близько п'яти років. За місяць - а це сім-вісім 24-годинних змін - лікарі з усіма надбавками тут отримують 9 тисяч гривень.

"Буде дивно, якщо я скажу що вона влаштовує мене, або моїх колег, або будь-кого, вона не влаштовує. Немає якоїсь мотиваційної складової - повертаєшся додому і думаєш не про те як підвищити рівень, а що будуть їсти твоя родина, твої діти", - говорить Олександр Глазирін, лікар виїзної бригади швидкої допомоги центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

До того ж умови, у яких працюють бригади швидких, у деяких відділеннях Київського центру медичної допомоги практично антисанітарні. Будівлі не ремонтували по 30 років. Ця підстанція - одна з таких. Ще навесні тут почали ремонт третього поверху, але так і не закінчили. Утім, працівників обурює не лише стан приміщень, а й якість спецодягу.

"На рукавах - ми приїджаємо на визов, коли приїжджаєш на ДТП, ці ниточки і це все кошлатиться воно вилазить і падає в рани".

41 літня форма, в якій літом всі ноги мокрі, а якщо виїжджаєш на реанімацію, це як з душу вийшов, а зимою в ній дуже холодно бо це синтетика", - говорить Вадим Холоденко, фельдшер виїзної бригади центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Медики кажуть - комунікація з їхнім директором відсутня. Чисельні звернення залишаються без відповіді. Отже сьогодні вони вийшли під стіни Департаменту охорони здоров'я з вимогою - не тільки поліпшити умови праці, а й змінити очільника Центру екстреної медичної допомоги.

"Это не эпитфия, а годы правления нашего бессменного руководителя центра экстренной мед помощи, медицины катастроф Вершигори Анатолия Васильевича. 36 лет на посту и мы считаем, что благодаря его руководству экстренная медицина доведена до полного уничтожения. Эти 16 миллионов гривен, которые Гройсман выделил на реформацию экстренной медпомощи они не использованы, т.е. мы задыхаемся, мы не можем работать в таких условиях, а эти деньги не использовались", - говорить Лайма Гейдар, фельдшерка виїзної бригади центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Проблема не лише в керівництві, в персоналіях, кожен керівник відповідає за процес. Процес має фінансуватись державою і держава має створити умови по суті останні три роки уряд неналежним чином виконуває обов’язки держави з приводу державного фінансування, немає державної програми в бюджеті України на екстрену меддопомогу, вона з’явилася в бюджеті на наступний рік, але весь цей час величезна кількіcть проблем була постійно питанням швидкої допомоги і працівники швидкої допомоги і керівництво швидкої допомоги всі ці проблеми мали вирішувати самостійно, або залишатись на призволяще. Ці мітинги, які відбуваються зараз, є по суті результатом такої бездіяльності уряду", - говорить Ірина Сисоєнко, народний депутат VIII скликання.

Призначити нового керівника негайно неможливо, кажуть у Департаменті охорони здоров'я. Потрібно дочекатися проведення конкурсу.

"Ми говоримо, що конкурс проходить відкрито, прозоро, в конкурсі можуть прийняти участь усі ті, хто підпадає під вимогу керівника. Я б виділила самі головні дві проблеми - це заробітна плата і функції, які виконує Центр екстреної меддопомоги, але це загально державні питання", - говорить Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА.

Щодо ремонту місцевих підстанцій, у Департаменті охорони здоров'я зазначили: за гроші, які надає держава, відновити одразу всі відділення неможливо, отже доводиться проводити роботи у пріоритетному порядку.