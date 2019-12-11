Біля Лебединського противник вів вогонь з мінометів [ Редактировать ]
Окупанти на сході країни поновили обстріли із забороненої мінськими угодами зброї. Напередодні російські найманці атакували з мінометів 82-го калібру наші позиції поблизу Лебединського на Приазов'ї.
На кількох ділянках на Луганському напрямку бойовики, крім мінометів, вели вогонь із БМП. Загалом за добу зафіксовано 11 ворожих обстрілів, минулося без втрат.
З початком нової доби противник вогневої активності не виявляв, повідомили у штабі.
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