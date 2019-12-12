В Тихом океане обнаружили тысячи таинственных дыр [ Редактировать ]
В Тихом океане обнаружили тысячи углублений необычных размеров. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте аквариума залива Монтерей (MBARI).
Есть крупные ямы, ширина которых составляет 175 метров и глубина пять метров. По форме они почти идеально круглые. За последние несколько лет специалисты MBARI и других организаций выявили свыше 5200 таких "оспин" на площади около 1300 квадратных километров.
Также, подобные углубления обнаружили в других местах по всему миру, и в основном их происхождение связано с выбросами метана.
Ранее сообщалось о том, холодильник спас рыбаков от смерти.
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