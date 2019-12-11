Главное слово 2019 года: что стало "победителем" [ Редактировать ]
Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2019 года местоимение "они" (they). Недавно это слово получило в словаре новое определение, которое отражает его использование в качестве личного местоимения единственного числа для небинарных людей. Об этом сообщает BBC.
Представители словаря отметили, что в этом году пользователи Merriam-Webster на 313% чаще уточняли значение слова.
По словам главного редактора словаря Питера Соколовского, такой всплеск внимания к этому слову возник после того, как поп-звезда Сэм Смит, который идентифицирует себя как небинарного человека, попросил называть его "они" вместо "он".
Напомним, Pantone выбрал главный цвет 2020 года.
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