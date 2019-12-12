Про подібну російську техніку раніше неодноразово повідомляли і в ОБСЄ і у штабі операції об'єднаних сил

Нові докази наявності російського озброєння на Донбасі надала міжнародна група міжнародних аналітиків "Інформ-напалм". Оприлюднила фото з новітніми РЕБ - це засоби радіоелектронної боротьби.

Про їх наявність на окупованій території зазначала ОБСЄ у своєму звіті за сьоме грудня. Однак розслідувачі надали і фото докази. Йдеться про установки "Жиель" та "Свєт-КУ".

На фото вони накриті маскувальною сіткою. Про подібну російську техніку раніше неодноразово повідомляли і в ОБСЄ і у штабі операції об'єднаних сил.