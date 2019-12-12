Волонтери-аналітики знайшли російське РЕБ на Донбасі [ Редактировать ]
Нові докази наявності російського озброєння на Донбасі надала міжнародна група міжнародних аналітиків "Інформ-напалм". Оприлюднила фото з новітніми РЕБ - це засоби радіоелектронної боротьби.
Про їх наявність на окупованій території зазначала ОБСЄ у своєму звіті за сьоме грудня. Однак розслідувачі надали і фото докази. Йдеться про установки "Жиель" та "Свєт-КУ".
На фото вони накриті маскувальною сіткою. Про подібну російську техніку раніше неодноразово повідомляли і в ОБСЄ і у штабі операції об'єднаних сил.
по теме
Бійці ЗСУ встановили український прапор поблизу ворожих позицій на Донбасі
Авдіївська "промка". До лінії розмежування - рукою подати. Наші бійці встановили тут національний прапор
"Нормандська зустріч" у Парижі: лідери України, Франції, Німеччини та Росії зустрілись, аби передусім обговорити ситуацію на Донбасі
Увага всього світу прикута до українського питання - у Парижі триває зустріч "Нормандської четвірки"
Бойовики застосували під Авдіївкою великокаліберну артилерію
Потужні наступи бойовиків зафіксували біля Авдіївки - вдосвіта окупанти обстріляли околиці міста із заборонених Мінськом мінометів 120-мілімітрового калібру
Бойовики обстріляли армійців з великокаліберних кулеметів поблизу Широкиного
Російські найманці продовжили провокативні обстріли наших позицій на сході країни
У Воронезькій області перекинувся автобус з українцями
Він прямував за маршрутом Запоріжжя-Ростов-на-Дону. Постраждали 8 пасажирів, один із них у тяжкому стані, - повідомили в консульстві України в РФ