Во вторник, 23 июля, глава полиции Сергей Князев назвал возможные версии убийства журналиста Павла Шеремета.

Полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года. Это связано с тем, что в 2016 году в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данном конфликту.

Также полиция проверяет связь убийства Шеремета и убийства его друга, российского политика Бориса Немцова.

Кроме того, исследуется тот факт, что накануне убийства Шеремет планировал открыть фонд поддержки СМИ в Украине и занимался финансовой частью этого вопроса.

Также полиция рассматривает среди версий убийства журналиста деятельность экстремистски настроенных групп лиц.

"Следствием выдвинута следующая версия преступления - профессиональная деятельность Шеремета в Украине, а также за рубежом. Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль принадлежит и использовался сожительницей погибшего", - сказал глава Нацполиции.

"Отдельно проверяется причастность к совершению убийства экстремистски настроенных групп лиц, которые пытаются или пытались достичь своих целей - смена власти, свержение конституционного строя и т.п. преступным путем", - заявил Князев.

Также он не исключил причастность к убийству России.

Глава полиции сообщил, что были допрошены 3,5 тысячи человек, выполнено 26 комплексных экспертиз и получена информация о 44 тысячи номеров, проведено 146 следственных действий.

Ранее мы писали о том, что генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск. А в США сделали важное заявление касательно убийства Павла Шеремета, также об этом высказались и в ОБСЕ. Кроме того, Владимир Зеленский решил собрать глав правоохранительных ведомств в связи с расследованием этого преступления.