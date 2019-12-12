В четверг, 12 декабря, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что надеется на то, что убийц журналиста Павла Шеремета смогут привлечь к ответственности.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я слежу за сегодняшним развитием в расследовании убийства Павла Шеремета в Украине, которое произошло 20 июля 2016. Я надеюсь, что вскоре привлекут к ответственности убийц и преступников", - отметил Дезир

Напомним, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета. В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки.

Ранее мы писали о том, что в США сделали важное заявление касательно убийства Павла Шеремета, также об этом высказались и в ОБСЕ.