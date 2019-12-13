Повернута історія. У Запоріжжі презентували близько сотні меморіальних плит знищеного колись менонітського кладовища. Надгробки знайшли випадково. Хто і де саме - розкажуть наші кореспонденти.

Ці кадри зафільмували влітку. Історики кувалдами та молотками розбивають стіни покинутої комори на околиці Запоріжжя.

І все задля того щоб дістатись фундаменту будівлі. Як з'ясувалось у його основі лежать меморіальні плити зі зруйнованого за часів сталінської влади менонітського кладовища.

"Краєзнавці ще в 80-70-ті роки казали, що тут швидше за все поховання плит. Але чесно кажучи от особисто до останнього сумнівався що це дійсно могло бути так. Но я не вірив, що брали кладовище і робили з нього фундаменти", - говорить Максим Остапенко, директор Національного заповідника "Хортиця".

За чотири місяці експедиції з небуття вдалось повернути близько сотні гранітних надгробків, які за комуністичних часів стали фундаментом комори.

"То есть они это так хотели просто, я не знаю, спрятать, что уложили в несколько слоев эти памятники, залили цементом, то есть тоже, они колоссальную работу для того, чтобы спрятать эту историю, проделали", - говорить Роман Акбаш, краєзнавець.

Історики кажуть, на надгробних плитах імена людей, які ще до революції започаткували на Запоріжжі десятки підприємств. Одне з них - сучасний автомобільний завод.

"Це зробили ці німці меноніти. І сюди, як кажуть, Дніпрогес і заводи прийшли не на порожнє місце. Тут вже було виробництво. Власне, ним так віддячили. Їх надгробки, їх меморіальні пам'ятки таким чином понівечили", - говорить В'ячеслав Зайцев, історик.

За радянської влади в Запоріжжі знищили не лише менонітський цвинтар, а й саму громаду - кажуть нащадки німців-переселенців.

"Этот народ ничего плохого не сделал. Просто страшно, что вот был народ. 150 лет. И сегодня его нет", - говорить Борис Літхеман, нащадок менонітів.

Наразі всі знахідки перевезли на Хортицю. Тут на фахівців чекає ще чимало роботи. Спочатку - зібрати фрагменти розбитих плит.

"Шрифт напівкруглий, притаманний оцьому, фрагменту цього напису. Тому отак от, мандруючи отак от, перекладаючи. Розумієте, багато фрагментів. І в око впадає не все одразу. Приходиться по сто раз обходити, як на базарі. То єсть ходити, дивитися, дивитися, дивитися, дивитися, і рано чи пізно десь стріляє і складається".

А згодом тут планують створити і меморіальний комплекс.